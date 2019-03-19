Рогозин предложил подстраховать партнеров в США в случае проблем

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности подстраховать американских партнеров, если у них возникнут проблемы с испытаниями пилотируемых кораблей. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей», — сказал он.

Рогозин добавил, что «Роскосмос» также согласен с предложением NASA использовать американские и российские корабли для доставки международных экипажей на МКС. При этом американские должны пройти квалификацию.

В феврале стало известно, что NASA рассматривает возможность купить два дополнительных места на борту российского корабля «Союз» в случае непредвиденных проблем с запусками кораблей Boeing и SpaceX. «Отсутствие членов экипажа США в любой момент может привести к тому, что операции МКС перейдут в неработоспособное состояние», — сообщали в управлении.