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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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В Латвии заявили о невозможности Прибалтики соединять Россию и Запад

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страны Прибалтики не могут быть мостом между Россией и Западом. Об этом он сообщил в интервью газете Тhe Guardian.

«Когда мы обрели независимость, у нас была очень заманчивая концепция, что Латвия и страны Балтии в более широком смысле являются мостом между Западом и Востоком. Мы говорим по-английски и по-русски, у нас были знания о пространстве бывшего Советского Союза, и у нас была развитая банковская система», — сказал он.

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Ринкевич добавил, что «символами» этого моста были транспорт и финансовые услуги. По его мнению, в вопросе борьбы с отмыванием денег был достигнут определенный прогресс с 2015 года, однако усилия были недостаточными.

При этом он отметил, что это не проблема одной Латвии.«Это повлияло на скандал с Danske Bank в Эстонии, Nordea в Финляндии, Swedbank», — подчеркнул он. Ринкевич полагает, что вопрос отмывания денег должен быть отнесен к национальной безопасности, а не просто коррупции, так как он может влиять на политику, репутацию и внутренние инвестиции.

В 2018 году подотчетная Минфину США сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила включить латвийский банк ABVL в перечень подозреваемых в отмывании денег. FinCEN отмечали, что банк также нарушал санкционный режим против КНДР. Сомнительными услугами банка пользовались украинские чиновники и беглые бизнесмены.

Теги: Эдгар Ринкевич, МИД Латвии
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