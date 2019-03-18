Путин попросил силовиков передвинуться из бухты в Балаклаве ради яхт

Президент России Владимир Путин попросил силовые ведомства освободить место в Балаклавской бухте в Крыму для развития яхтинга. Об этом он рассказал на встрече с общественностью полуострова, передает «РИА Новости».

«У нас нет ничего в этой сфере. Прежде всего, этим никто никогда не занимался. Я поручу правительству, силовым структурам, которые заботятся о безопасности побережья, все это проработать», — сказал он.

Президент добавил, что потребитель появиться тогда, когда возникнет инфраструктура. Он отметил, что хорошую базу для яхтинга можно создать в Балаклавской бухте, и заявил, что попросил коллег из погранслужбы, Минобороны и Федеральной службы охраны «оттуда передвинуться».

«Там можно конфетку сделать, и мы будем стараться вам помочь», — сказал президент.