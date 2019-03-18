Путин пошутил о нехватке денег у евреев на строительство синагоги в Крыму

Путин пошутил о нехватке денег у евреев на строительство синагоги в Крыму

Президент Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев на строительство синагоги в Крыму, сообщает «РИА Новости».

Главный раввин Крыма Бенджамин Вольф отметил, что строительство синагоги задерживается из-за финансового вопроса, однако его планируется завершить до конца года. «У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно», — сказал Путин.

Также президент предложил пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Севастополе. Так он ответил на приглашение раввина города посетить открытие новой синагоги, которая будет находиться на месте расстрела евреев в 1941 году.

Кроме того, глава государства пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму. По словам Путина, лидер Турции положительно отнесся к его предложению.