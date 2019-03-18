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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,39%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Путин пообещал «не забирать» Аксенова из Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что «не будет забирать» главу Крыма Сергея Аксенова с его поста, сообщает ТАСС.

На встрече главы государства с общественностью полуострова один из участников сообщил, что при нем сменилось уже десять руководителей Крыма. «Каждый последующий для Крыма работал хуже предыдущего. Поэтому, ради бога, не забирайте от нас Сергея Валерьевича», — сказал он. В ответ Путин сказал: «Ради бога, не будем забирать».

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Что изменилось в Крыму за пять лет. Главное

Аксенов был избран главой Крыма в октябре 2014 года. В феврале его назначили председателем Совета министров Крыма, а в апреле Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы республики.

В январе этого года Аксенов заявил, что «прологом» для присоединения Крыма к России стал референдум 1991 года о восстановлении крымской автономии. По его словам, тогда крымчане «начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором большинство граждан проголосовали за присоединение к России. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров временно оккупированным.

Теги: Сергей Аксенов, Крым, Владимир Путин
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