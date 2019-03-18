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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,57%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Власти Чечни заявили о невмешательстве в процесс по делу Титиева

Власти Чечни ни прямо, ни косвенно не вмешивались в судебный процесс по делу главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, приговоренного к четырем годам колонии-поселения. Об этом РБК заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

«Не было вмешательства, а западные и отдельные российские организации оказывали психологическое давление», — сказал Каримов. По его словам, судебный процесс не имеет отношения к правозащитной деятельности Титиева. «Политики в деле нет, есть уголовный процесс», — сказал Каримов.

Ранее суд в Чечне приговорил Титиева, обвиненного в хранении наркотиков в крупном размере, к четырем годам колонии-поселения. Адвокат Титиева пояснил, что, если приговор не отменят, правозащитник сможет обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении в мае.

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Суд приговорил чеченского правозащитника Оюба Титиева к 4 годам колонии

Титиева задержали в январе 2018 года после того, как полицейские нашли в его автомобиле наркотики. Правозащитник утверждал, что пакет ему подбросили, а в «Мемориале» заявили о нарушениях закона при задержании сотрудника. Рассмотрение дела Титиева просили передать в другой регион, однако Верховный суд Чечни отказал в этом.

Теги: Чечня, уголовное дело, правозащитник
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