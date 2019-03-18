Россия признала новое название Македонии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,35 -0,47 EUR Бирж. 72,90 -0,49 Brent 67,49 1,21% USD Нал. 65,16 64,02 EUR Нал. 73,83 72,73 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1328 0,0005 BTC/USD Бирж. 4 061,80 -7,10 IMOEX 2 483,70 0,28% RTSI 1 213,35 1,39% DJIA 25 861,08 0,05% Nasdaq 7 702,54 0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,03%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,03%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 64,67 (-0,75) Quote, 13:53
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 73,36 (-0,71) Quote, 13:53
ФНС решила избавиться от серых схем при продаже морепродуктов Бизнес, 21:25 Осудивший поклонников из-за Крыма Макаревич объяснил свои слова Общество, 21:16 Власти назвали мотивы предполагаемого террориста из Утрехта Общество, 21:00 Адвокат заявил о праве Титиева на УДО в мае Общество, 20:55 Тренер сборной Украины отказался объяснить невызов игрока «Зенита» Спорт, 20:54 В Каракасе вновь произошло массовое отключение света Общество, 20:54 Абрамович с партнерами выставил на продажу второй пакет акций за неделю Бизнес, 20:48 Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы Общество, 20:45 Россия признала новое название Македонии Политика, 20:32 Представитель Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей Общество, 20:30 Депутаты предложили дать полиции право выносить россиянам предостережения Общество, 20:27 В Совфеде заявили о переброске Ту-22 в Крым в ответ на ПРО США в Румынии Политика, 20:22 Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга уволили из ее структур Общество, 20:17 Мартен Фуркад поедет на заключительный этап Кубка мира в качестве зрителя Спорт, 19:59
Политика ,  
0 
Россия признала новое название Македонии

Россия признала Республику Македония под новым названием «Республика Северная Македония». Об этом говорится в сообщении МИДа.

В июне 2018 года на берегу озера Преспа власти Греции и Македонии заключили соглашение, согласно которому Македония получит название «Республика Северная Македония», а взамен Афины не будут блокировать вступление Скопье в НАТО и ЕС.
Грецию не устраивало прежнее название республики, поскольку топоним Македония географически распространяется на греческую территорию Эгейская Македония. По мнению Афин, это могло дать македонцам основание заявить права на эти земли.

Политика
Республика Македония официально сменила название

11 января большинство депутатов парламента Македонии проголосовали за необходимые для переименования страны поправки в Конституцию. 25 января Преспанское соглашение поддержал парламент Греции.

Тогда решение парламента Македонии о переименовании страны МИД России осудил, назвав не учитывающим волю народа, а также навязанным извне процессом.

Политика
Крыша для Македонии: зачем балканской стране НАТО

Теги: Македония, МИД России
Материалы по теме
Республика Македония официально сменила название
Политика
Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО
Политика
НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс 6 февраля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter