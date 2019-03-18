Россия признала новое название Македонии

Россия признала Республику Македония под новым названием «Республика Северная Македония». Об этом говорится в сообщении МИДа.

В июне 2018 года на берегу озера Преспа власти Греции и Македонии заключили соглашение, согласно которому Македония получит название «Республика Северная Македония», а взамен Афины не будут блокировать вступление Скопье в НАТО и ЕС.

Грецию не устраивало прежнее название республики, поскольку топоним Македония географически распространяется на греческую территорию Эгейская Македония. По мнению Афин, это могло дать македонцам основание заявить права на эти земли.

11 января большинство депутатов парламента Македонии проголосовали за необходимые для переименования страны поправки в Конституцию. 25 января Преспанское соглашение поддержал парламент Греции.

Тогда решение парламента Македонии о переименовании страны МИД России осудил, назвав не учитывающим волю народа, а также навязанным извне процессом.