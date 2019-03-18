Путин позвал Эрдогана и Нетаньяху на открытие мечети и синагоги в Крыму

Путин позвал Эрдогана и Нетаньяху на открытие мечети и синагоги в Крыму

Эрдоган, по словам президента России, отнесся к его приглашению положительно. На выходных, в пятую годовщину крымского референдума, турецкий МИД в очередной раз заявил о его незаконности и поддержке суверенитета Украины

Строительство Соборной мечети в Симферополе (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму. Об этом политик заявил на встрече с общественниками на полуострове.

Сделать это российского лидера на мероприятии попросил муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Абалаев. «Он [Эрдоган] вам не откажет», — подчеркнул он.

Президента Турции, как заявил в ответ Путин, он уже пригласил, и Эрдоган об этом знает. «Насколько я понимаю, [он] очень положительно отнесся к этому приглашению. Посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать», — добавил президент (цитата по ТАСС).

На открытие в Крыму синагоги он в свою очередь предложил позвать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так Путин ответил на приглашение раввина Севастополя Биньямина Вольфа посетить открытие новой синагоги, которая будет находиться на месте расстрела евреев в 1941 году.

«Ваш коллега справа просил пригласить президента Эрдогана [на открытие соборной мечети в Крыму], давайте пригласим еще премьер-министра Израиля, пусть приезжает на открытие синагоги», — сказал Путин.​