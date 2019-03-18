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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,16%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Путин позвал Эрдогана и Нетаньяху на открытие мечети и синагоги в Крыму
Эрдоган, по словам президента России, отнесся к его приглашению положительно. На выходных, в пятую годовщину крымского референдума, турецкий МИД в очередной раз заявил о его незаконности и поддержке суверенитета Украины
Строительство Соборной мечети в Симферополе (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму. Об этом политик заявил на встрече с общественниками на полуострове.

Сделать это российского лидера на мероприятии попросил муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Абалаев. «Он [Эрдоган] вам не откажет», — подчеркнул он.

Президента Турции, как заявил в ответ Путин, он уже пригласил, и Эрдоган об этом знает. «Насколько я понимаю, [он] очень положительно отнесся к этому приглашению. Посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать», — добавил президент (цитата по ТАСС).

На открытие в Крыму синагоги он в свою очередь предложил позвать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так Путин ответил на приглашение раввина Севастополя Биньямина Вольфа посетить открытие новой синагоги, которая будет находиться на месте расстрела евреев в 1941 году.

«Ваш коллега справа просил пригласить президента Эрдогана [на открытие соборной мечети в Крыму], давайте пригласим еще премьер-министра Израиля, пусть приезжает на открытие синагоги», — сказал Путин.​

Соборная мечеть на полуострове возводится в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту она будет включать в себя три здания и инфраструктуру, в том числе основное помещение с куполом высотой 28 м и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Генподрядчиком строительства выступает российская компания «СГМ-Групп».

Также во второй половине 2019 года, как писал в прошлом году портал «Крыминформ», власти собираются начать реставрацию старейшей в Симферополе синагоги «Нер-Томид». Новая синагога появилась в Крыму в 2017 году в Севастополе. Завершить строительство еще одной синагоги на полуострове — тоже в Севастополе, Путин пообещал к концу года.

На выходных, 16 марта, в годовщину пятого референдума об отделении от Украины в Крыму МИД Турции напомнил о незаконности его проведения. «Украинская автономная республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права», — заявили в ведомстве, напомнив, что Анкара продолжит бороться за права крымских татар, проживающих на полуострове (исполнительный орган этого народа признан в России экстремистской организацией и запрещен), поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Крым
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