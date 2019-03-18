Синоптики назвали 18 марта самым теплым днем с начала года в Москве

Синоптики назвали 18 марта самым теплым днем с начала года в Москве

Понедельник, 18 марта, стал в Москве самым теплым днем с начала года. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В 15 часов на [столичной метеостанции] Балчуг была зафиксирована температура 7,9 градуса тепла. Это пока максимальная температура для этой весны», — рассказал метеоролог и уточнил, что окончательно температура фиксируется в 21:00 мск.

До этого, по его словам, максимально воздух прогревался 9 марта, когда было зафиксировано 6,5 градуса тепла.

Как ранее рассказывала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, дневная температура в течение всей текущей недели будет находиться в пределах 5–8 градусов тепла, среднесуточная — в районе плюс 2–3 градусов. Она отметила, что это выше климатической нормы на 4–5 градусов. «Погоду будет определять очень глубокий циклон: он будет проходить по северу европейской России, и, если бы не было снега, температура была бы более высокой», — пояснила Позднякова.