ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,72 62,54 EUR Нал. 74,16 72,85 USD Бирж. 63,08 +0,48 EUR Бирж. 73,48 +0,52 USD ЦБ. 62,90 +0,47 EUR ЦБ. 73,13 -0,11 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7418,80 +658,40 IMOEX 2287,03 -1,03% RTSI 1140,47 -2,12% Brent 72,33 +0,53% DJIA 25186,28 +0,26% Nasdaq 7850,38 -0,06%
В Крыму составили список противников присоединения полуострова к России
Лента новостей
Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 18:49, РБК и Ингосстрах «Нафтогаз» назвал условия диалога с «Газпромом» по мировому соглашению 18:47, Бизнес Криптовалюта Cardano подорожала на 23% за сутки 18:39, Крипто Google заявила о планах обжаловать решение ЕК о штрафе в €4,34 млрд 18:36, Технологии и медиа Петербург обогнал Москву по объемам инвестиций в недвижимость 18:25, Строительство Путин персонально поблагодарил Мутко за организацию чемпионата мира 18:24, Политика МИД пообещал упростить получение виз родственникам болельщиков ЧМ 18:18, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 18:15, РБК и Sony Bravia МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 18:10, Общество Орешкин рассказал о повышении роли счастья для роста экономики 18:09, Экономика Захарова предупредила о последствиях высылки Грецией дипломатов 17:55, Политика Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 17:50, РБК и «Шелл» В Крыму составили список противников присоединения полуострова к России 17:50, Политика Навальный сообщил о приостановке Минюстом регистрации «России будущего» 17:46, Политика ФАС уличила Райффайзенбанк и Papa John's в нарушении правил ФИФА 17:34, Бизнес Костин допустил срыв покупки «Возрождения» из-за ареста активов Ананьевых 17:32, Финансы Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 17:30, Партнерский материал В издателе Cosmopolitan и Esquire сменится гендиректор 17:24, Технологии и медиа Какой автомобиль выбрать для большой семьи 17:10, РБК и Volkswagen Teramont СМИ сообщили о похищении 10 млн руб. вооруженными грабителями в Москве 17:07, Общество Миллиардер Марк Ласри: Bitcoin подорожает до $40 тыс. 17:05, Крипто Путин потребовал от «Роскосмоса» прорыва 17:02, Технологии и медиа Дума приняла во втором чтении проект закона о повышении НДС 16:51, Общество Российские военные извинились за учения со стрельбой в селе Паник 16:48, Общество Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 16:42, РБК и Сбербанк Следователь рассказал о фиктивном разводе Зиявудина Магомедова 16:36, Общество Как Шакро к генералам привел: фигуранты «дела следователей» 16:29, Фотогалерея  МИД назвал задержание в США Бутиной «откровенным политическим заказом» 16:21, Политика
В Крыму составили список противников присоединения полуострова к России
Политика, 17:50
0
В Крыму составили список противников присоединения полуострова к России
В Крыму составили список деятелей, которые не согласны с тем, что полуостров стал частью России на законных основаниях. В него включили Бориса Акунина, Лию Ахеджакову, Андрея Макаревича и других
Борис Акунин (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Общественная палата Крыма составила список общественных деятелей, которые публично не признают статус полуострова и тем самым способствуют «разжиганию вражды».

«Вошедшие в «крымское досье» деятели распространяют недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме, становясь главными героями фейк-ньюз», — говорится в сообщении на сайте палаты. Собранные материалы общественники обещают передать в правоохранительные органы.

В список, получивший название «крымское досье», вошли писатели Борис Акунин и Владимир Войнович, кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, прозаик, сатирик Виктор Шендерович, писательница Людмила Улицкая, а также телеведущая Ксения Собчак.

«Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года», — указывают авторы списка. Они подчеркивают, что это «оскорбляет жителей полуострова».

В документе также говорится, что «сомнения творческих людей можно было бы понять», если бы они посетили Крым, «чтобы разобраться, что происходит в республике». Местные жители удивлены «враждебной позицией былых кумиров», отмечают составители списка.

В список также вошли политические деятели из Крыма, которые открыто заявили о своем несогласии с признанием полуострова частью России. Это украинский депутат Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын, а также экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

В досье также вошли и руководители так называемых крымских учреждений Украины. После 2014 года Киев, объявивший территорию полуострова «оккупированной территорией», объявил о создании ряда параллельных государственных структур — прокуратуры, СБУ, полиции, СКР и т.д. ​Кроме того, в досье включили ректора киевского Таврического национального университета Владимира Казарина и несколько украинских журналистов.

Работу над списком вела мониторинговая группа «по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму».

Экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко отказался предоставить комментарий РБК по «крымскому досье». «Я не буду комментировать действия оккупационных органов», — сказал он.

Андрей Макаревич (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что «никакой пропаганде не поддавалась», а просто считает, что «нельзя красть у людей территорию». «Никого мы не оскорбляем, но мы считаем то, что произошло, — это дело противозаконное. И как бы пропаганда ни внушала, что мы враги народа и русофобы, это неправда. Я, моя семья, люди, которые меня окружают и которых я люблю, хотим себя вести порядочно, а это акт непорядочного поведения. Мне неприятно, что моя любимая, моя дорогая страна и мой любимый народ оказались в позиции поведения непорядочных людей», — сказала она в разговоре с РБК.

На опубликованное предложение приехать в Крым, чтобы «разобраться, что происходит в республике», Ахеджакова подчеркнула, что «разбираться, как прокурор или следователь, не намерена».

Писатель Владимир Войнович заявил, что всегда уважал мнение крымчан, но действия российских властей при проведении референдума назвал противоречащими международному праву и соглашениям. «Один из моих предков был командующим Черноморским флотом, между прочим, и участвовал в завоевании Крыма. В Керчи похоронены мои родители. Поэтому Крым мне не чужая земля. Но вот на людей, включающих меня в подобные списки, мне плевать. Это злопатриотизм, даже идиотизм», — сказал Войнович.

По словам драматурга, влияние России на международной площадке значительно, и можно было развивать полуостров в сфере образования и культуры для проживающих на территории россиян и без присоединения Крыма в свой состав. «Если считали, что украинская власть плохо управлялась, то могли просто помочь», — считает писатель.

В разговоре с РБК о включении себя и других деятелей культуры в «крымское досье» актер Михаил Ефремов заявил: «Ну и в другие [списки] входят, не впервой». «Да никак [не отношусь ко включению в досье], что я к этому относиться как-то буду», — отметил он.

Авторы: Наталья Демченко, Юлия Лымарь, Екатерина Костина, Мария Кокорева.
Теги: Крым , Общественная палата
Главное
«Нафтогаз» назвал условия диалога с «Газпромом» по мировому соглашению Бизнес
Материалы по теме
Отели Крыма пожаловались на новые правила работы booking.com Бизнес
Власти Крыма назвали условными ограничения Booking.com на бронирование Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter