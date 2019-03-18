Черноморский флот пополнят еще несколько кораблей с ракетами «Калибр»

В состав Черноморского флота добавят 13 новых боевых кораблей, в том числе вооруженных ракетами «Калибр». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Он не уточнил сроки, но отметил, что в настоящее время государственные испытания проходят патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир «Сергей Балк». Дворников подчеркнул, что флот модернизируется с 2014 года — года присоединения Крыма и Севастополя к России — и был «значительно усилен новыми образцами военной техники».

Генерал-полковник также напомнил, что на вооружении флота уже стоят около десятка кораблей, фрегатов и подлодок с «Калибрами».

Дальность полета ракеты морского базирования «Калибр» составляет около 2 тыс. км. Эти ракеты в том числе применялись во время ударов по террористическим группировкам в Сирии. После выхода США из договора о ракетах малой и средней дальности президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в качестве ответной меры разработать наземную версию «Калибров». Министр позднее сообщал, что наземный вариант комплекса будет создан в 2019–2020 годах.