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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Гособвинение запросило 5 лет колонии отцу полковника Захарченко
Прокурор запросил пять лет для Виктора Захарченко — обвиняемого в растрате отца «полковника-миллиардера» из МВД. Его сообщника, экс-предправления банка МИА, гособвинение попросило приговорить к шести годам лишения свободы
Виктор Захарченко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Гособвинение попросило приговорить Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате 4 млн руб. банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), к пяти годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Об этом прокурор заявил в прениях сторон в Мещанском суде Москвы, сообщил РБК адвокат Захарченко Вячеслав Леонтьев. Для второго обвиняемого, бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина, прокурор попросил шесть лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб.

Отец «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей банка МИА и за этот период получил зарплату 4 млн руб., однако фактически в банке не работал, считает гособвинение. Корьевкин фиктивно трудоустроил его на должность, следует из версии прокуратуры. Еще один бывший председатель правления банка, Сергей Гриб, также проходит обвиняемым по делу, но скрылся и объявлен в розыск.

Банк МИА признан потерпевшим по делу, в 2017 году он подал к обвиняемым гражданский иск на сумму предполагаемых хищений. В дальнейшем она была увеличена до 12,5 млн руб., поскольку добавились пени и репутационный ущерб.

Сумму хищений на 4 млн руб. Захарченко банку возместил. Вскоре после этого суд перевел обвиняемого из СИЗО под домашний арест.

Захарченко-старший после ареста связывал свое преследование с громким уголовным делом своего сына. Полковник главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток (ст. 290 УК) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК). Часть эпизодов его дела уже слушается в суде.

Гособвинение считает, что в 2014 году полковник вымогал взятку у владельца ресторана La Maree Меди Дусса. Вместе с полковником ФСБ Дмитрием Сениным он организовал в его заведениях и у поставщиков серию проверок налоговых органов и Россельхознадзора. Ресторатор, который нес убытки, обратился к своему знакомому, генералу МВД Алексею Лаушкину, чтобы он свел его с инициаторами проверок и помог уладить конфликт. В итоге Захарченко через посредников получил от Дусса взятку $800 тыс. (хотя изначально вымогал $5 млн), а впоследствии еще и скидочную карту La Maree, из-за которой заведение фактически недосчиталось 3,4 млн руб., утверждалось в обвинительном заключении по делу.

Кроме того, Захарченко-младший, по версии следствия, в 2016 году предупредил своих знакомых Ларису и Галину Марчуковых о готовящихся обысках по делу о выводе 26 млрд руб. из Нота-банка, где они работали.

Арест Захарченко-младшего вызвал широкий резонанс из-за того, что при обыске в квартирах и автомобилях его семьи нашли наличные в разной валюте на сумму порядка 8,5 млрд руб. Предъявленные полковнику преступные эпизоды связаны с гораздо меньшими суммами.

Имущество Захарченко, его родных и знакомых на сумму порядка 9 млрд руб. (в том числе 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля, драгоценности) обращено в доход государства. Генпрокуратура заявила, что подаст к Захарченко еще один иск на 500 млн руб.; также сейчас идет процесс по обращению в доход государства 380 млн его родственника Сенина.

Осенью прошлого года по делу Захарченко задержали члена совета директоров «Росжелдорпроекта» Валерия Маркелова, который вошел в рейтинг «королей госзаказа» Forbes, выиграв вместе с партнерами конкурсы на подряды у РЖД на 218,2 млрд руб. По данным следствия, большая часть средств, изъятых в квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова: полковник выполнял функции главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и партнерами.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Виктор Захарченко, Дмитрий Захарченко, Банки
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