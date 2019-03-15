Гособвинение запросило 5 лет колонии отцу полковника Захарченко

Прокурор запросил пять лет для Виктора Захарченко — обвиняемого в растрате отца «полковника-миллиардера» из МВД. Его сообщника, экс-предправления банка МИА, гособвинение попросило приговорить к шести годам лишения свободы

Виктор Захарченко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Гособвинение попросило приговорить Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате 4 млн руб. банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), к пяти годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Об этом прокурор заявил в прениях сторон в Мещанском суде Москвы, сообщил РБК адвокат Захарченко Вячеслав Леонтьев. Для второго обвиняемого, бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина, прокурор попросил шесть лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб.

Отец «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей банка МИА и за этот период получил зарплату 4 млн руб., однако фактически в банке не работал, считает гособвинение. Корьевкин фиктивно трудоустроил его на должность, следует из версии прокуратуры. Еще один бывший председатель правления банка, Сергей Гриб, также проходит обвиняемым по делу, но скрылся и объявлен в розыск.

Банк МИА признан потерпевшим по делу, в 2017 году он подал к обвиняемым гражданский иск на сумму предполагаемых хищений. В дальнейшем она была увеличена до 12,5 млн руб., поскольку добавились пени и репутационный ущерб.

Сумму хищений на 4 млн руб. Захарченко банку возместил. Вскоре после этого суд перевел обвиняемого из СИЗО под домашний арест.

Захарченко-старший после ареста связывал свое преследование с громким уголовным делом своего сына. Полковник главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток (ст. 290 УК) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК). Часть эпизодов его дела уже слушается в суде.