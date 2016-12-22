Россельхознадзор вновь обнаружил антибиотики в молочной продукции Danone

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в готовой молочной продукции филиала французской компании Danone в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, речь идет о филиале французской компании, расположенном в Чеховском районе Московской области.
Предприятие, сообщают в Россельхознадзоре, закупает сырое и сухое молоко, сырые сливки и другое молочное сырье и занимается производством и реализацией готовой молочной продукции. Сырое молоко на Чеховский завод поступает из Московской, Ленинградской, Вологодской и ряда других областей России, а также из Белоруссии. В среднем в сутки на предприятие для переработки поступает от 40 до 70 цистерн с молочным сырьем общим весом до 1,1 тыс. т.
Проверку Россельхознадзор проводил с 25 мая по 15 июня. По ее итогам были выявлены неоднократные случаи приемки сырого молока на предприятие с нарушением сроков его доставки (более 36 часов с момента надоя), нарушений при оформлении ветеринарных свидетельств на возврат молока. Кроме того, Россельхознадзор установил, что на предприятие принималось сырое молоко с антибиотиками и молоко из хозяйств, неблагополучных по лейкозу. В двух пробах молочной продукции филиала Danone было установлено несоответствие по антибиотикам тетрациклиновой группы. О каких брендах идет речь, представитель Россельхознадзора не уточнила. Несоответствие по антибиотикам было обнаружено и в сыром молоке белорусского производителя «Детскосельский городок» и костромского предприятия «Рассловское».
Из-за выявленных антибиотиков в готовой молочной продукции Россельхознадзор ввел на молокозаводе режим усиленного лабораторного контроля и направил в адрес Danone уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (предусматривает штраф для юрлиц в размере 300–600 тыс. руб.).
Чтобы не допустить продажи небезопасной продукции потребителям, Россельхознадзор «рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции с этого завода в страны ЕАЭС», добавила Мелано. Запретить поставки продукции предприятия Россельхознадзор может во все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме России, поскольку это относится к компетенции региональных ветеринарных служб. «Мы готовим сейчас обращение в ветеринарную службу региона, где расположено это предприятие, и будем просить их принять меры», — говорит Мелано.
По данным Россельхознадзора, в 2017 году юрлицо, которому принадлежит молокозавод в Подмосковье, поставило в страны ЕАЭС 17,3 тыс. т продукции. Основная часть произведенных предприятием молочных продуктов остается на внутреннем рынке — в 2017 году поставки на внутренний рынок составили 247,8 тыс. т.
Война с «Меркурием»
Претензии к Danone из-за обнаруженных в молоке антибиотиков возникают у Россельхознадзора уже не впервые. В декабре 2017 года ведомство сообщило, что обнаружило антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино» волгоградского филиала Danone. Не согласившись с выводами надзорного ведомства, Danone обратилась в суд, чтобы обжаловать результаты проверки. В начале июня сообщалось, что Danone проиграла дело по этому иску в суде первой инстанции. Представитель российского офиса Danone Марина Балабанова сообщала РБК, что компания обжалует решение суда в апелляционной инстанции.
Систематические нарушения, допускаемые при производстве молочной продукции, объясняют, почему Danone выступает против введения в России электронной ветеринарной сертификации, заявляла Мелано. Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для продукции животного происхождения, разработанная Россельхознадзором, должна заработать с 1 июля 2018 года. Против введения ветсертификатов для готовой молочной продукции активнее всех выступали крупнейшие переработчики молока — Danone и PepsiCo. Но правительство пошло навстречу производителям и решило не распространять «Меркурий» на готовую молочную продукцию, заменив систему маркировкой. Соответствующий проект приказа об исключении молочной продукции из-под действия ЭВС уже подготовил Минсельхоз.