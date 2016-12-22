Danone ответила на обвинения в присутствии антибиотиков в продукции

В Danone назвали «ложными и необоснованными» обвинения Россельхознадзора в присутствии антибиотиков в готовой продукции одного из предприятий компании. Поступившие на рынок продукты полностью безопасны, утверждают в компании

Сотрудница лаборатории проводит экспертизу молока на заводе Danone. 2015 год (Фото: Николай Хижняк / РИА Новости)

Отделение компании Danone в России заявления об обнаружении в двух пробах продукции антибиотиков считают «ложными и необоснованными». ​Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Образцы продукции Danone отправила в две независимые аккредитованные лаборатории, одна из которых уже подтвердила отсутствие антибиотиков, результаты второй компания ждет в ближайшее время, заявили в пресс-службе.

В Danone настаивают, что 100% сырого молока, которое поступает на их заводы, проверяется на наличие остатков антибиотиков. Молоко, которое принимают предприятия, поступает с ветеринарными свидетельствами, выданными государственной ветеринарной службой, — они подтверждают, что сырье соответствует госстандартам качества и безопасности и признано годным для промышленной переработки. «Принимая сырое молоко с данным свидетельством, мы получаем государственные гарантии, по соответствию сырья государственным стандартам качества и безопасности. Подтверждение отсутствия болезней животных является прямой обязанностью санитарно-ветеринарной службы», — говорится в заявлении Danone.

В компании подчеркнули, что плановый контроль готовой продукции ведется в лабораториях Роспотребнадзора и Росстандарта. «Мы гарантируем, что вся наша продукция полностью безопасна и соответствует законодательству Российской Федерации и Таможенного с​оюза», — подчеркивает представитель Danone в России.

Об обнаружении антибиотиков в готовой молочной продукции на одном из предприятий Danone в Подмосковье ранее заявил Россельхознадзор. Как пояснили в ведомстве, речь идет о филиале французской компании, расположенном в Чеховском районе Московской области. Молоко на это предприятие поступает из Московской, Ленинградской, Вологодской и ряда других областей России, а также из Белоруссии. По итогам проверки Россельхознадзор установил, что на предприятии принималось сырое молоко с антибиотиками, кроме того, сотрудники предприятия принимали сырье с нарушением сроков доставки и неправильным оформлением ветсвидетельств.

В связи с выявленными нарушениями в ведомстве заявили о намерении ограничить поставки продукции с предприятия во все страны ЕАЭС. В отношении Danone было заведено дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (предусматривает штраф для юрлиц в размере 300–600 тыс. руб.).