Пентагон опроверг планы оставить в Сирии до 1 тыс. военных

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд назвал «фактически неверной» информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Пентагон планирует оставить в Сирии около 1 тыс. военных. Заявление Данфорда опубликовано в Twitter ведомства.

«В объявленный в феврале план не было внесено никаких изменений, и мы продолжаем исполнять указание президента о сокращении сил США», — заявил он.

Данфорд добавил, что США продолжают переговоры с турецким Генштабом для решения проблем безопасности Турции вдоль границы с Сирией.

Накануне WSJ сообщила, что Минобороны США намерено оставить в Сирии приблизительно 1 тыс. американских военных из-за затянувшихся переговоров с Турцией, европейскими союзниками и поддерживаемыми американской стороной курдами по созданию на северо-востоке Сирии безопасной зоны. Как сообщили источники газеты, США намерены «продолжать работу с курдскими силами в Сирии, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов».