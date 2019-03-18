Социологи узнали требования россиян к «работе мечты»

Большинство россиян (76%) назвало стабильность критерием «работы мечты», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования портала по размещениям вакансий Rabota.ru. На втором месте среди критериев оказалась высокая зарплата — ее назвали 74% участника опроса; на третьем, по мнению 73% респондентов — хороший коллектив.

56% участников опроса отметили в качестве критерия опытное и лояльное руководство, 54% — удобное расположение и близость к дому.

По мнению 44% респондентов, критерием «работы мечты» является наличие социального пакета и нематериальных бонусов. Еще 30% отметили гибкий график работы в офисе. 29% опрошенных считают важной возможность быстрого карьерного роста, а 28% — интересные и разнообразные проекты.

Отсутствие на работе дресс-кода в качестве критерия идеальной работы назвали 17% опрошенных, престижность и известность компании — 16%. На последнем месте рейтинга (5%) оказалось наличие корпоративного детского сада.