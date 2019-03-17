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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Общество ,  
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Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи

Летевший из Москвы самолет ​Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

​«При заходе на посадку на борту была выявлена проблема с механизацией крыла. Посадка прошла благополучно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. На борту находились 106 пассажиров. Оперативные службы аэропорта встречали самолет у места остановки. Представитель отметил, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

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15 марта самолет авиакомпании АЛРОСА экстренно сел в аэропорту Сыктывкара после того, как экипаж обнаружил отклонения в работе электросистемы. Он направлялся из Мирного в Москву. На борту находились 157 пассажиров и шесть членов экипажа. Директор аэропорта Сыктывкара Владимир Александров рассказал РБК, что экипаж самостоятельно устранил неисправность.

Теги: Москва, Сочи, Самолет, неисправность
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Летевший в Москву самолет «АЛРОСА» экстренно сел в Сыктывкаре
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Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла
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