Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи

Летевший из Москвы самолет ​Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

​«При заходе на посадку на борту была выявлена проблема с механизацией крыла. Посадка прошла благополучно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. На борту находились 106 пассажиров. Оперативные службы аэропорта встречали самолет у места остановки. Представитель отметил, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

15 марта самолет авиакомпании АЛРОСА экстренно сел в аэропорту Сыктывкара после того, как экипаж обнаружил отклонения в работе электросистемы. Он направлялся из Мирного в Москву. На борту находились 157 пассажиров и шесть членов экипажа. Директор аэропорта Сыктывкара Владимир Александров рассказал РБК, что экипаж самостоятельно устранил неисправность.