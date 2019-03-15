Летевший в Москву самолет «АЛРОСы» экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет авиакомпании «АЛРОСА», выполнявший рейс из Мирного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, а также «Российская газета» со ссылкой на эксплуатанта «Комиавиатранс».

«Самолет рейса 6R 597 Мирный — Домодедово совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара», — сказали в аэропорту. По данным «Российской газеты», на борту Boeing 737-800 находились 157 пассажиров и шесть членов экипажа.

На сайте аэропорта Домодедово сообщается, что указанный рейс «направлен в аэропорт Сыктывкар».

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу алмазодобывающей компании «АЛРОСА» передает, что экипаж самолета обнаружил отклонения в работе электросистемы. «Для соблюдения безусловного уровня безопасности полета командиром экипажа было принято решение произвести промежуточную посадку и проверить систему дополнительно», — рассказали в пресс-службе. По ее данным, самолет осмотрел технический персонал аэропорта Сыктывкара, были проведены дополнительные проверки. «В самолете было выполнено необходимое техническое обслуживание, никаких неисправностей выявлено не было», — подчеркнули в пресс-службе. Самолет благополучно вылетел из Сыктывкара в Москву.