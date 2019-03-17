Самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за самочувствия пассажира

Самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейс DP-561 Екатеринбург — Ростов вернулся в аэропорт Кольцово из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — пояснили в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга. Рейс вылетел в Ростов в 6:40 (4:40 мск). «РИА Новости» отмечает, что самолет принадлежит авиакомпании «Победа».

13 марта самолет авиакомпании Emirates экстренно сел в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажира. Лайнер направлялся из Дубаи в Сиэтл. Пассажира отправили в одну из городских больниц.