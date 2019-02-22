Boeing 737 экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия двух пассажиров

Boeing 737 экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия двух пассажиров

Вылетевший из Екатеринбурга в Сочи самолет авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия двух пассажиров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании рассказали, что самолет провел в аэропорту Волгограда более получаса, при этом двоим пассажирам была оказана медицинская помощь.

«Один из пассажиров госпитализирован в городскую больницу в бессознательном состоянии, второй — в медпункт аэропорта», — говорится в сообщении. В «Победе» отметили, что благодаря оперативной и слаженной работе экипажа жизни пассажиров удалось спасти.

РБК направил запрос в международный аэропорт Волгограда.