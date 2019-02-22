Boeing 737 экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия двух пассажиров

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,56 -0,01 EUR Бирж. 74,33 0,02 Brent 67,21 0,42% USD Нал. 65,90 65,19 EUR Нал. 74,82 74,00 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1339 0,0005 BTC/USD Бирж. 4 040,17 30,17 IMOEX 2 485,39 0,61% RTSI 1 194,33 0,48% DJIA 25 850,63 -0,40% Nasdaq 7 459,71 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 12:19
Москвичи проводят времени в дороге больше всех остальных россиян Общество, 13:05 Boeing 737 экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия двух пассажиров Общество, 12:55 Песков заявил об отсутствии дефицита управления в ОДКБ Политика, 12:49 Бизнес выступил против взыскания долгов по зарплате без суда Экономика, 12:45 Песков назвал условие объективной оценки рейтинга послания президента Политика, 12:41 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 12:38 Банк «Ростеха» привлечет инвестора для элитной застройки на западе Москвы Бизнес, 12:26 Новым президентом РФС единогласно избрали Александра Дюкова Общество, 12:25 Бывший спикер СК перестал быть топ-менеджером «РусГидро» Бизнес, 12:22 «РТ-Стройтех» объявил конкурс на продажу земли в Санкт-Петербурге Пресс-релиз, 12:22 История PayPal от Bloomberg: как компания справлялась с кризисами и росла Pro, 12:20 Let it snow: в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег Стиль, 12:20 На Киевском шоссе произошло массовое ДТП Общество, 12:18 Крупнейшая фондовая биржа Германии запустит фьючерсы на криптовалюту Крипто, 12:17
Общество ,  
0 
Boeing 737 экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия двух пассажиров

Вылетевший из Екатеринбурга в Сочи самолет авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия двух пассажиров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании рассказали, что самолет провел в аэропорту Волгограда более получаса, при этом двоим пассажирам была оказана медицинская помощь.

«Один из пассажиров госпитализирован в городскую больницу в бессознательном состоянии, второй — в медпункт аэропорта», — говорится в сообщении. В «Победе» отметили, что благодаря оперативной и слаженной работе экипажа жизни пассажиров удалось спасти.

РБК направил запрос в международный аэропорт Волгограда.

Общество
«Победа» ответила на сообщения об инциденте со своим самолетом во Внуково

Агентство «Городские вести» со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщило, что Boeing «Победы» экстренно сел в 6:00 по местному времени (5:00 мск). «Во время выполнения полета у 45-летнего пассажира случился эпилептический приступ, еще одна 52-летняя женщина упала в обморок», — говорится в материале. По данным информагентства, самолет возобновил полет в 7:22 по местному времени (6:22 мск), а позднее успешно приземлился в Сочи.​

Теги: «Победа», Волгоград, плохое самочувствие, авиапассажиры
Материалы по теме
При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло
Общество
«Победа» ответила на сообщения об инциденте со своим самолетом во Внуково
Общество
СК опубликовал видео с места столкновения самолетов во Внуково
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter