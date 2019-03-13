Летевший в Сиэтл самолет сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира

Самолет авиакомпании Emirates совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейс EK- 229 Дубаи — Сиэтл авиакомпании Emirates совершил экстренную посадку в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. В настоящее время пассажир госпитализирован в одну из городских больниц, а воздушное судно готовится к продолжению полета», — сказали в пресс-службе.

Портал «Екатеринбург в эфире» отмечает, что самолет приземлился в Кольцово в 16:15 по местному времени (14:15 мск).

В феврале самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия двух пассажиров. Одного из них госпитализировали в бессознательном состоянии, а другому оказали помощь в медицинском пункте аэропорта.