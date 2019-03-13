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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Летевший в Сиэтл самолет сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира

Самолет авиакомпании Emirates совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейс EK- 229 Дубаи — Сиэтл авиакомпании Emirates совершил экстренную посадку в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. В настоящее время пассажир госпитализирован в одну из городских больниц, а воздушное судно готовится к продолжению полета», — сказали в пресс-службе.

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Портал «Екатеринбург в эфире» отмечает, что самолет приземлился в Кольцово в 16:15 по местному времени (14:15 мск).

В феврале самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия двух пассажиров. Одного из них госпитализировали в бессознательном состоянии, а другому оказали помощь в медицинском пункте аэропорта.

Теги: Екатеринбург, аэропорт Кольцово, air emirates
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Летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно сел в Волгограде
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Летевший в Москву самолет сел в Перми из-за самочувствия пассажира
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