В Хакасии загорелись кровля и покрышки на территории завода «Искож»

В Черногорске загорелись кровля неэксплуатируемого цеха и покрышки на территории завода «Искож». Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Хакасии.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17:00 по местному времени (13:00 мск). В 17:43 (13:43 мск) объявили повышенный, третий ранг сложности. На месте работают 53 пожарных и 11 единиц техники.

11 марта в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем «Роснефти». Его потушили за полчаса. Причиной стал «прогар змеевика в объеме печи в результате разгерметизации». В результате никто не пострадал.

В начале марта в одном из помещений завода произошел пожар на упаковочном заводе «Русджам» во Владимирской области. При этом источники «Интерфакса» и РЕН ТВ сообщали о технологическом взрыве. В результате пострадали семь человек. Глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела отмечал, что возможной причиной стало то, что один из рабочих закурил в неположенном месте.