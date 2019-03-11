На НПЗ в Хабаровском крае произошел пожар

Пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю, сигнал о возгорании поступил около 12:50 по местному времени (5:50 мск). После этого на место происшествия были направлены пожарные расчеты местного гарнизона МЧС, а также спасатели.

Спустя примерно полтора часа возгорание было ликвидировано, сообщил агентству ТАСС представитель завода, принадлежащего компании «Роснефть». По его словам, угрозы экологии нет, а выпуск продукции на предприятии в связи с инцидентом не прекращался.

В сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго указывается, что причиной возгорания «стал прогар змеевика в объеме печи в результате разгерметизации».

По имеющейся информации в результате инцидента никто не пострадал.