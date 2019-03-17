МИД России анонсировал встречу со спецпредставителем США по Венесуэле

МИД России анонсировал встречу со спецпредставителем США по Венесуэле

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал встречу со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, его консультации с Абрамсом состоятся 19 марта в Риме. Рябков подчеркнул, что встреча была запланирована ранее.

В ходе переговоров российская сторона поднимет вопрос о недопустимости силового вмешательства и другого незаконного воздействия на легитимную власть в Каракасе, добавил он.

Рябков также отметил, что, несмотря на давление со стороны Вашингтона, Москва продолжит взаимовыгодное сотрудничество с Боливарианской Республикой, передает «РИА Новости». Замглавы российского МИДа​ заключил, что на данное решение не повлияют угрозы новых санкций со стороны США.

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео 12 марта обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки американским санкциям. Ранее «за материальную поддержку» PDVSA под ограничения попал российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк.