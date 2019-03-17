В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка

В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка

Стая бродячих собак набросилась и покусала ребенка в городском парке Магадана. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Согласно сообщению, от укусов мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где его прооперировали.

Губернатор Магаданской области распорядился решить проблему с бродячими собаками в городе, которые «начали кидаться на людей».

В конце февраля в Петропавловске-Камчатском собака бойцовской породы напала на беременную женщину. В результате она получила рваные раны руки, груди и ягодицы.