Общество , 11:17
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В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка
Стая бродячих собак набросилась и покусала ребенка в городском парке Магадана. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Согласно сообщению, от укусов мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где его прооперировали.
Губернатор Магаданской области распорядился решить проблему с бродячими собаками в городе, которые «начали кидаться на людей».
В конце февраля в Петропавловске-Камчатском собака бойцовской породы напала на беременную женщину. В результате она получила рваные раны руки, груди и ягодицы.