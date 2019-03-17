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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Общество ,  
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В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка

Стая бродячих собак набросилась и покусала ребенка в городском парке Магадана. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Согласно сообщению, от укусов мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где его прооперировали.

Губернатор Магаданской области распорядился решить проблему с бродячими собаками в городе, которые «начали кидаться на людей».

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Теги: Магадан, бродячие собаки, нападание, пострадал ребенок
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