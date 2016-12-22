СКР завел дело после нападения бешеной собаки на 17 человек

В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту нападения бешеной собаки на людей в городе Шебекино. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.
По версии следствия, бездомная собака 20 и 21 января покусала 17 человек, в том числе восьмерых детей. Пострадавшие обратились в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов поймали собаку. Ветеринары обнаружили у нее бешенство. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и провели вакцинацию.
В Казани 18 января управление СКР начало проверку по факту нападения стаи бродячих собак на двоих детей в возрасте 9 и 12 лет. Нападение произошло возле Центрального стадиона Казани, когда дети шли на футбольную тренировку. Пострадавших доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.