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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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На Восточном открыли трассу для пуска кораблей к МКС

На космодроме Восточный открыли трассу, которая позволит выводить пилотируемые и грузовые корабли на орбиту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ «АльфаСтрахования» — одного из страховщиков российских космических запусков.

В документе уточняется, что открыта трасса для пусков ракет «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает станция. Районы падения для отделяющихся частей ракет отведены в Хабаровском крае и Охотском море.

Кроме того, на космодроме открыли трассу для выведения ракетами «Союз-2» на орбиту с наклонением 64 градуса к экватору спутников ГЛОНАСС, говорится в документе.

В «Роскосмосе» агентству подтвердили, что одна из трасс на Восточном может быть использована для пуска кораблей к МКС. В госкорпорации уточнили, что она предназначена для автоматических космических аппаратов на ракетах «Союз-2.1а» или «1б». Работы по открытию трассы велись в рамках Федеральной космической программы.

Общество
«Роскосмос» нашел пустоты под стартовым комплексом космодрома Восточный

До этого момента запуск российских кораблей к МКС проходил с космодрома Байконур в Казахстане.

В сентябре 2018 года «Роскосмос» обнаружил на Восточном пустоты под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2». Стоимость работ по их ликвидации оценили в 4,57 млн руб. В октябре специалисты объявили о готовности космодрома к пускам.

 

Теги: Восточный, МКС, АльфаСтрахование
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