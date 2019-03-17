На Восточном открыли трассу для пуска кораблей к МКС

На космодроме Восточный открыли трассу, которая позволит выводить пилотируемые и грузовые корабли на орбиту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ «АльфаСтрахования» — одного из страховщиков российских космических запусков.

В документе уточняется, что открыта трасса для пусков ракет «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает станция. Районы падения для отделяющихся частей ракет отведены в Хабаровском крае и Охотском море.

Кроме того, на космодроме открыли трассу для выведения ракетами «Союз-2» на орбиту с наклонением 64 градуса к экватору спутников ГЛОНАСС, говорится в документе.

В «Роскосмосе» агентству подтвердили, что одна из трасс на Восточном может быть использована для пуска кораблей к МКС. В госкорпорации уточнили, что она предназначена для автоматических космических аппаратов на ракетах «Союз-2.1а» или «1б». Работы по открытию трассы велись в рамках Федеральной космической программы.