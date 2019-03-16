В Париже полиция применила водометы против сторонников «желтых жилетов»

Правоохранительные органы в Париже применили водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции «желтых жилетов». В ходе акции протеста полиция задержала 31 человека, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

«Желтые жилеты» протестуют в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд. Несмотря на то, что последние несколько недель выступления «желтых жилетов» проходили в относительно спокойной обстановке, сегодняшняя акция скорее напоминает демонстрации, проходившие в первые недели протеста, отмечает телеканал.

Демонстранты применяли дымовые шашки и жгли автомобили. Часть активистов в районе Триумфальной арки забросала полицейских камнями.

В результате протестов пострадал продюсер видеоагентства Ruptly, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. «Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах «желтых жилетов». Едет в больницу. Надеюсь, будет в порядке», — написала она.

На сайте телеканала RT отмечается, что сотрудник видеоагентства получил ранение в момент, когда вел трансляцию беспорядков с места событий. В настоящее время он не может передвигаться самостоятельно.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Протестующие требовали снизить цены на бензин и повысить зарплаты и соцвыплаты. В начале декабря французские власти приняли мораторий на повышение цен на топливо, а также согласились повысить размер минимальной зарплаты.

В феврале исследовательский центр Elabe по заказу телеканала BFMTV провел опрос, согласно которому большинство (56%) жителей Франции высказались за прекращение протестных акций «желтых жилетов» прекратились.