В Париже на акции «желтых жилетов» пострадали 11 человек

В Париже на акции «желтых жилетов» пострадали 11 человек

Не менее 11 человек получили легкие ранения при пожаре, устроенном участниками демонстрации движения «желтых жилетов» в Париже. Среди пострадавших числятся два​ полицейских, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.

Недалеко от Елисейских Полей митингующие разгромили несколько магазинов и ресторанов, а также подожгли банковское отделение, расположенное на первом этаже жилого дома. ​В тушении пожара принимали участие десять пожарных машин. В ходе акции правоохранительные органы Парижа задержали 94 человека.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter сообщил, что пожарные совместно с полицейскими приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженного здания.

«Огонь был взят под контроль. Лица, которые совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы», — написал он.

«Желтые жилеты» протестуют в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд. Правоохранительные органы в Париже для разгона участников акции применили водометы и слезоточивый газ.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции. Несмотря на это, протесты продолжаются, манифестанты требуют отставки президента.