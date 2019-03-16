SANA сообщило о гибели четырех человек при взрыве мины в Дейр-эз-Зоре

SANA сообщило о гибели четырех человек при взрыве мины в Дейр-эз-Зоре

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и еще 36 пострадали при взрыве мины в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA в Twitter.

Мина была заложена боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в деревне Шула.

Других подробностей произошедшего пока нет.

15 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что численность боевиков ИГ в республике сократилась до нескольких сотен. По его словам, контролируемая террористами территория составляет менее 1 кв. км. Также Джеффри сообщил, что усилия США направлены на выбивание террористов из населенного пункта Багуз на границе с Ираком.