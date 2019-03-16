В Кремле допустили возможность встречи Путина с Тьерри Мариани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина с главой делегации французских политиков, президента ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, который посетил Крым в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией.

«Он в Крыму. Посмотрим», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Ранее Мариани на встрече в заксобрании Севастополя выразил надежду, что ему удастся встретиться с Путиным.

«Внезапно у нас появилась возможность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным... Возможно, мы сможем с ним встретиться, нужно это согласовать» (цитата по ТАСС)», — говорил французский политик.

13 марта республику посетила делегация более чем из десяти французских политиков во главе​ с Тьерри Мариани. Они уже побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах, став первыми в числе иностранных гостей после воссоединения Крыма с Россией.