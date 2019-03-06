Бомбардировщик ВВС США пролетел у спорных островов в Южно-Китайском море

Бомбардировщик ВВС США пролетел у спорных островов в Южно-Китайском море

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress пролетел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанских ВВС, которые входят в командование воздушных сил США.

Как говорится в заявлении военных, 4 марта два бомбардировщика B-52 вылетели с базы Андерсон на Гуаме и «приняли участие в обычных тренировочных миссиях». Один из них провел тренировку близ Южно-Китайского моря перед возвращением на Гуам.

«Второй [бомбардировщик] провел тренировку вблизи Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими военно-воздушными силами», — сообщили в Тихоокеанских ВВС.

Как отмечает CNN, это был первый с ноября 2018 года полет американского бомбардировщика близ спорных островов.​