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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Бомбардировщик ВВС США пролетел у спорных островов в Южно-Китайском море

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress пролетел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанских ВВС, которые входят в командование воздушных сил США.

Как говорится в заявлении военных, 4 марта два бомбардировщика B-52 вылетели с базы Андерсон на Гуаме и «приняли участие в обычных тренировочных миссиях». Один из них провел тренировку близ Южно-Китайского моря перед возвращением на Гуам.

«Второй [бомбардировщик] провел тренировку вблизи Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими военно-воздушными силами», — сообщили в Тихоокеанских ВВС.

Как отмечает CNN, это был первый с ноября 2018 года полет американского бомбардировщика близ спорных островов.​

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На спорные территории, расположенные в стратегически важном районе Южно-Китайского моря, претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Китай наращивает военное присутствие на островах архипелага, а также осваивает эти территории путем создания искусственных островов. Пекин неоднократно обвинял военные корабли США, находящиеся в Южно-Китайском море, в нарушении границы и заходе без разрешения в территориальные воды, которые Китай объявил своими. Вашингтон не признают суверенитета Пекина над территориями в этом районе.

 

Теги: бомбардировщик, Южно-Китайское море, спорные острова
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