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Минобороны за неделю засекло 17 летательных аппаратов у границ России

​Российские военные за прошедшую неделю заметили у границ 17 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.

Из опубликованной инфографики также следует, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю выполнили три вылета для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.

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Российский Су-27 перехватил над Балтикой американский самолет-разведчик

В оборонном ведомстве отметили, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

7 марта российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над территорией Балтийского моря. Американский разведчик RC-135 был замечен над нейтральными водами, когда он приближался к границе России. Позднее Минобороны показало видео перехвата американского самолета.

Теги: Минобороны, перехват самолетов
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