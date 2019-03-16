Украинский пенсионер поблагодарил Порошенко «за бедность»

В ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Закарпатскую область пенсионер поблагодарил его «за бедность». Об этом сообщают «Украинские новости».

Инцидент произошел в городе Хуст. Местный житель несколько раз крикнул Порошенко: «Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!». После этого глава государства отметил, что «не за бедность, а борьбу с бедностью». «Вы нас довели до этой бедности», — указал пенсионер. Порошенко в ответ заявил ему: «Если вы пенсионер, то должны совесть иметь».

В конце февраля президент Украины сообщил, что в стране повысят пенсии более чем 8 млн граждан. По его словам, правительство вводит автоматическую индексацию пенсий. В январе лидер общественного движение «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук говорил, что за последние пять лет минимальная пенсия на Украине сократилась более чем в два раза — с $118,8 до $53,2.