Порошенко объявил о повышении пенсий для 8 млн украинцев

На Украине с 1 марта повысят пенсии более чем 8 млн граждан. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, с марта правительство Украины вводит автоматическую индексацию пенсий. «По результатам индексации пенсии вырастут более чем для 8 млн пенсионеров», — написал Порошенко. Он добавил, что некоторым категориям граждан, в том числе военным, уже проиндексировали пенсии.

«Оппоненты говорят — это подкуп. Да, пять последующих лет будем подкупать пенсионера, увеличивая пенсию», — отметил украинский президент.

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в январе говорил, что за последние пять лет минимальная пенсия на Украине сократилась более чем в два раза. По его словам, пенсии уменьшились с $118,8 до $53,2. Медведчук также заявил, что «реалиями постевромайданной Украины стали нищенские зарплаты и пенсии украинцев».