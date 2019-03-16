Зюганов назвал ерундой иск против передачи мандата Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал ерундой решение бывшего кандидата в депутаты от партии Бориса Иванюженкова оспорить передачу мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова Павлу Грудинину. Об этом он сообщил ТАСС.

«Уточним, но это все ерунда. По закону предлагается (место того), кто ушел из верхнего списка, любому, кого сочтет нужным партия. Это все совершенно очевидно», — сказал он.

14 марта президиум КПРФ решил передать депутатский мандат Алферова, который скончался 1 марта в возрасте 88 лет, бывшему кандидату в президенты и директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. При этом источники РБК сообщали, что в Кремле были категорически против такой идеи.

Впоследствии экс-кандидат в депутаты Госдумы Иванюженков рассказал РБК, что он подал иск против КПРФ, оспорив решение президиума партии. Он полагает, что оно нарушает «его права и законные интересы, включая конституционное право быть избранным депутатом Государственной думы». Иванюженков сослался на статью 96 закона «О выборах депутатов Госдумы». Он отметил, что мандат должны были сначала предложить кандидатам, которые значились в региональном или федеральном списке выше. однако ему его не предлагали.