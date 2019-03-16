Во Флориде запустили ракету Delta IV с американским военным спутником

Во Флориде ракета-носитель ​Delta IV успешно стартовала с американским военным спутником Wideband Global SATCOM. Об этом сообщается на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

«Мы очень гордимся тем, что доставили этот важнейший актив на орбиту в поддержку американских и союзных военных истребителей, развернутых по всему миру для защиты нашей национальной безопасности», — сказал вице-президент компании по правительственным и коммерческим программам Гэри Венц.

Запуск произошел в 20:26 по местному времени (03:26 мск субботы) с космодрома на мысе Канаверал.

Ранее в марте запуск ​Delta IV отложили, чтобы найти неисправности и устранить «некоторые нештатные показатели». При этом в ULA отмечали, что состояние ракеты-носителя и спутника стабильные, а все бортовые системы работали в штатном режиме.

Первый запуск Delta IV произошел в 2002 году. Последний стал 39-м. Ракету используют для космических программ ВВС США и Национального управления военно-космической разведки. В компании добавили, что всего совершили 133 запуска, все из них были успешными.