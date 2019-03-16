Во Флориде запустили ракету Delta IV с американским военным спутником

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,82 -0,70 EUR Бирж. 73,39 -0,69 Brent 66,68 -0,83% USD Нал. 65,92 64,20 EUR Нал. 74,96 72,88 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1323 0,0024 BTC/USD Бирж. 4 034,40 31,20 IMOEX 2 476,73 0,77% RTSI 1 196,75 1,25% DJIA 25 848,87 0,54% Nasdaq 7 688,53 0,76%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 15 мар, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 15 мар, 13:20
Кандидат в президенты США от демократов заявил о своем хакерском прошлом Политика, 05:30 Во Флориде запустили ракету Delta IV с американским военным спутником Технологии и медиа, 05:08 Мадуро заявил об атаке на систему электроснабжения из двух городов США Политика, 04:33 СМИ сообщили о переносе саммита США и Китая по торговой сделке на июнь Экономика, 04:29 Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50 человек Общество, 03:56 Суд обязал Apple выплатить Qualcomm $31 млн за нарушение патента Технологии и медиа, 03:54 Суд оставил под стражей обвиняемого в атаке на мечети в Новой Зеландии Общество, 03:24 СМИ узнали о стоящей за нападением на посольство КНДР тайной организации Политика, 03:07 Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом» Политика, 03:01 США и Британия заявили о необходимости расследовать смерть грузина Политика, 02:26 WP узнала о схеме доставки мигрантов автобусами из Мексики к границе США Политика, 02:04 Девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской больницы Общество, 01:44 Экс-сотрудник разведки США признался в попытке шпионажа в пользу Китая Политика, 01:33 Четвертый задержанный после атаки в Новой Зеландии хотел помочь полиции Общество, 01:16
Технологии и медиа ,  
0 
Во Флориде запустили ракету Delta IV с американским военным спутником

Во Флориде ракета-носитель ​Delta IV успешно стартовала с американским военным спутником Wideband Global SATCOM. Об этом сообщается на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

«Мы очень гордимся тем, что доставили этот важнейший актив на орбиту в поддержку американских и союзных военных истребителей, развернутых по всему миру для защиты нашей национальной безопасности», — сказал вице-президент компании по правительственным и коммерческим программам Гэри Венц.

Запуск произошел в 20:26 по местному времени (03:26 мск субботы) с космодрома на мысе Канаверал.

Ранее в марте запуск ​Delta IV отложили, чтобы найти неисправности и устранить «некоторые нештатные показатели». При этом в ULA отмечали, что состояние ракеты-носителя и спутника стабильные, а все бортовые системы работали в штатном режиме.

Первый запуск Delta IV произошел в 2002 году. Последний стал 39-м. Ракету используют для космических программ ВВС США и Национального управления военно-космической разведки. В компании добавили, что всего совершили 133 запуска, все из них были успешными.

Теги: Delta IV, ВВС США, военный спутник
Материалы по теме
Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник США
Технологии и медиа
В США отложили запуск ракеты-носителя с военным спутником
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter