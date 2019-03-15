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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В Чечне прокомментировали заявление депутата об отношении к русским

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал РБК заявления чеченского депутата от «Единой России» Магомеда Ханбиева об отношении к русским.

«Теперь по поводу русских. Он четко говорит в своем эфире, что не любит генералов и военных, и любой чеченец вам подтвердит, что слова «военный» и «г1аскхи» (русский) очень часто во время войны воспринимались у местного населения как синонимы», — заявил Умаров. По словам министра, «было бы странно требовать у бывшего министра обороны сепаратистов «любви» к военным, как у военных, собственно, к Ханбиеву».

«Магомед прав также и там, где утверждает, что не сдавался в плен. И не говорил об этом с российскими военными. Да, это правда, он не был захвачен федералами, но добровольно, осознав ошибочность избранного им пути, встал на сторону нового лидера нации и, кстати, главного человека собственного тейпа Беной — Ахмата-Хаджи Кадырова», — добавил Умаров.

Говоря о том, что Ханбиев назвал себя «сыном Ичкерии», министр заявил, что «в общем и в частном смысле этого безобидного историко-географического названия нет ничего негативного». «Слово «Ичкерия», если мы не говорим о сепаратистском режиме 1990-х на Северном Кавказе, означает не что иное как, собственно, Чечня или же ее юго-восточная часть. <…> И Магомед Ханбиев не соврал. Он, как и все чеченцы, действительно, сын Ичкерии, и как житель Чеченской Республики, и как выходец из Ножай-Юртовского района», — сказал Умаров. В заключение он призвал «не разводить бурю в стакане».

14 марта оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в своем Twitter видео, в которое, как утверждалось, были включены фрагменты выступления Ханбиева в прямом эфире Instagram. Депутат, несмотря на то что «служит сейчас российской власти, никогда не разговаривает с русскими», говорилось в материале ФБК. Согласно переводу с чеченского, сделанному фондом, депутат заявил, что «падишах его народа — чеченец». «Я никакому русскому не сдавался. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я сын Ичкерии!» — приводил фонд перевод слов депутата.

ФБК призвал прокомментировать высказывание депутата секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина.

12 марта Русская служба Би-би-си обратила внимание на видеообращение председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, сделанное в прямом эфире Instagram. Даудов объявил чеченского блогера Тумсо Абдурахманова своим врагом. Как уточняло издание, Даудов «объявил блогеру кровную месть» после того, как блогер назвал ​первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем народа. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, комментируя заявление Даудова, сказал, что люди, переводившие речь, «умышленно исказили суть и содержание выступления, заменив выражение «ответить» или «призвать к ответу» на слова о кровной мести».

Теги: Чечня, Джамбулат Умаров
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