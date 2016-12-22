Сквер у посольства России в Киеве назвали именем Бориса Немцова

Депутаты городского совета Киева проголосовали за присвоение скверу возле посольства России имени Бориса Немцова. Имя убитого российского оппозиционера уже носят площадь у российского посольства в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе

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Киевский городской совет присвоил скверу, расположенному неподалеку от здания посольства России на Украине, имя Бориса Немцова. Об этом сообщают «Українськi Новини». В поддержку этого решения проголосовали 69 из 120 депутатов.

Оппозиционный российский политик был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

Сквер, названный в честь Немцова в Киеве, расположен на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, от здания посольства России его отделяет банк.

В феврале 2018 года имя Немцова присвоили площади перед посольством России в Вашингтоне, в мае имя российского политика получил сквер перед российским посольством в столице Литвы Вильнюсе.

В Москве размещение таблички памяти Бориса Немцова на Малой Ордынке, 3 (в доме, где жил убитый политик), столичные власти согласовали спустя три года после его убийства.

Исполнитель убийства Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», был приговорен к 20 годам лишения свободы. Другие фигуранты дела, братья Анзор и Шадид Губашевы, были приговорены к 19 и 16 лет колонии соответственно. Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев получили 14 и 11 лет тюрьмы.

Как полагает следствие, убийство Немцова было заказным. За его исполнение Дадаеву пообещали заплатить 15 млн руб. Заказчиком убийства следователи считают Руслана Мухудинова, он был водителем у бывшего начальника Дадаева — Руслана Геремеева.