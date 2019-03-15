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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В Калининградской области С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство

В Калининградской области на боевое дежурство заступили расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Ранее в марте ЗРК С-400 поступили в регион с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешных стрельб.

Системы С-400 предназначены для поражения всех типов средств воздушно-космического нападения, таких как самолеты-разведчики, истребители, беспилотные летательные аппараты и др. Каждый комплекс «Триумф» может вести обстрел 36 целей одновременно на расстоянии до 400 км.

В ноябре 2018 года на боевое дежурство в Крыму заступил четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400. В декабре в Крыму прошли учения с использованием боевых расчетов С-400, в результате которых была успешно поражена цель, имитирующая средства воздушного нападения условного противника.

Теги: «Триумф», С-400, Калининградская область
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