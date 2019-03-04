Полк С-400 усилил противовоздушную оборону в Калининградской области

Полк С-400 «Триумф» усилил противовоздушную оборону в Калининградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели», — говорится в сообщении.

Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешных стрельб.

В конце ноября 2018 года на боевое дежурство в Крыму заступил четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400. Расчеты развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей. В декабре в Крыму прошли учения с использованием боевых расчетов С-400, в результате которых была успешно поражена цель, имитирующая средства воздушного нападения условного противника.