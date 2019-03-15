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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Движение «Архнадзор» заявило о риске утраты Музея Рублева

Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов рассказал РБК, что движение видит «риск утраты» Музея имени Андрея Рублева в Москве, расположенного на территории Спасо-Андроникова монастыря, на который претендует РПЦ.

«Поскольку монастырь занимает музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева, и благодаря существованию этого музея памятники монастыря реставрировались, поддерживались и сохранялись на протяжении более полувека. Встает вопрос: куда денется этот музей и что с ним будет? Но пока что, насколько я понимаю, никаких решений не принято», — отметил Михайлов.

Ранее РБК стало известно, что РПЦ заявила права на Спасо-Андроников монастырь и все прилегающие к нему здания, в том числе помещения музея. Соответствующую просьбу направил в Росимущество патриарх Кирилл, говорили источники РБК. В Росимуществе подтвердили поступление обращения от патриарха в феврале и принятии его в работу.

Общество
РПЦ просит себе отреставрированный Музей Рублева в Москве

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов отметил, что вопрос о передаче монастыря РПЦ «очень сложный и нуждается в тщательной проработке».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция Кремля по данной теме еще не сформулирована, однако отметил, что при рассмотрении вопроса нужно учитывать, что «там есть музейные объекты».

Теги: музей, РПЦ, архитектура
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