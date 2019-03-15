Вице-губернатор Приморья ушел в отставку на фоне самосуда над школьником

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку на фоне самосуда над школьником

Врио вице-губернатора Приморского края Константин Межонов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя региональной администрации.

«18 марта у него последний рабочий день в администрации Приморского края», — отметил собеседник агентства.

Три независимых источника в администрации края рассказали «Вести: Приморье», что отставку Межонова, курирующего вопросы образования, они связывают со скандалом в школе №2 Большого Камня.

Ранее стало известно, что 20 февраля в приморской школе родители нескольких учеников устроили самосуд над пятиклассником в школьном туалете за то, что он обижал их детей.