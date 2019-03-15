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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Вице-губернатор Приморья ушел в отставку на фоне самосуда над школьником

Врио вице-губернатора Приморского края Константин Межонов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя региональной администрации.

«18 марта у него последний рабочий день в администрации Приморского края», — отметил собеседник агентства.

Три независимых источника в администрации края рассказали «Вести: Приморье», что отставку Межонова, курирующего вопросы образования, они связывают со скандалом в школе №2 Большого Камня.

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СК назвал причину самосуда над школьником в Приморье

Ранее стало известно, что 20 февраля в приморской школе родители нескольких учеников устроили самосуд над пятиклассником в школьном туалете за то, что он обижал их детей.

Прокуратура Приморского края начала проверку по данному факту, а СК возбудил дело по ст. 116 УК (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений).


 

Теги: Приморский край, врио, вице-губернатор, отставка
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