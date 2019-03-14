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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Турция сообщила о выдаче Интерполом ордеров на арест по делу Хашкаджи

Министерство юстиции Турции сообщило, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выпустила красные уведомления (ордера на арест) в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Reuters.

Как сообщили в турецком ведомстве, Интерпол выпустил красные уведомления 1 марта. При этом в Минюсте отметили, что запрос со стороны Анкары на арест 18 человек был отправлен в Интерпол 15 ноября 2018 года, а еще двух — 21 декабря.

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Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи, выступавший с критикой действий властей Саудовской Аравии, пропал без вести 2 октября 2018 года, после того как вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, необходимых для заключения брака с гражданкой Турции.

По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. ЦРУ, по данным The Washington Post, пришло к выводу, что приказ убить журналиста отдал сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. К такому же выводу пришли сенаторы США. Эр-Рияд все обвинения в адрес кронпринца отрицает, подчеркивая, что против королевства ведется «жесткая информационная кампания». Власти Саудовской Аравии заявили, что смерть журналиста наступила в результате внезапно возникшей в консульстве ссоры. После этого в отставку был отправлен глава разведки королевства.

Теги: убийство, журналист, Турция
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