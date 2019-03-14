ВТБ объявил выкуп акций «Возрождения» у миноритариев

ВТБ объявил принудительный выкуп обыкновенных акций подконтрольного ему банка «Возрождение» у миноритариев. Об этом говорится в материалах кредитной организации.
Цена за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию установлена на уровне 481,68 руб.
Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составлен через 46 дней после направления требования ВТБ.
ВТБ получил право на принудительный выкуп акций «Возрождения» в начале февраля. Тогда ВТБ увеличил свою долю в банке «Возрождение» с 85 до 96,3%.