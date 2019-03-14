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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+26,21%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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ВТБ объявил выкуп акций «Возрождения» у миноритариев

ВТБ объявил принудительный выкуп обыкновенных акций подконтрольного ему банка «Возрождение» у миноритариев. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

Цена за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию установлена на уровне 481,68 руб.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составлен через 46 дней после направления требования ВТБ.

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ВТБ получил право на принудительный выкуп акций «Возрождения»

ВТБ получил право на принудительный выкуп акций «Возрождения» в начале февраля. Тогда ВТБ увеличил свою долю в банке «Возрождение» с 85 до 96,3%.

«В ближайшее время мы намерены воспользоваться правом принудительного выкупа оставшейся доли акций. Цена будет не ниже предложенной миноритариям», — заявили тогда в банке.​

Позднее газета «Коммерсантъ» сообщила, что банк «Возрождение» может сменить собственников. По информации издания, одним из возможных владельцев банка может стать Почта Банк, который принадлежит ВТБ, однако в отличие от последнего он не находится под западными санкциями. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин опроверг эту информацию.

Теги: ВТБ, «Возрождение»
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