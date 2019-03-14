ВТБ объявил выкуп акций «Возрождения» у миноритариев

«В ближайшее время мы намерены воспользоваться правом принудительного выкупа оставшейся доли акций. Цена будет не ниже предложенной миноритариям», — заявили тогда в банке.​

Позднее газета «Коммерсантъ» сообщила, что банк «Возрождение» может сменить собственников. По информации издания, одним из возможных владельцев банка может стать Почта Банк, который принадлежит ВТБ, однако в отличие от последнего он не находится под западными санкциями. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин опроверг эту информацию.