«Коммерсантъ» назвал возможных покупателей банка «Возрождение» у ВТБ

Кредитная организация может отойти под контроль Почта Банка или подмосковных властей, причем в последнем случае не уточняется, будет ли это правительство региона или связанные с ним инвесторы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк «Возрождение», который в прошлом году приобрела группа ВТБ, может снова сменить собственников. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ВТБ.

Один из собеседников издания в ВТБ отметил, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов дальнейшей судьбы «Возрождения».

«Есть разные сценарии. Мы финализируем со всеми плюсами и минусами, самое позднее до середины года», — сказал он.

Другой источник уточнил, что один из вариантов — присоединение «Возрождения» к находящемуся под контролем ВТБ Почта Банку (группе принадлежит 49,9% акций. — РБК) для защиты от санкций (Почта Банк в отличие от ВТБ не находится под введенными странами Запада ограничениями. — РБК).

Третий собеседник газеты добавил, что ВТБ также рассматривает сценарий возможной продажи «Возрождения» властям Московской области. Один из источников внутри группы ВТБ не исключает продажу кредитной организации рыночному инвестору. Однако никто из собеседников издания не раскрыл деталей возможной сделки, в частности может ли идти речь непосредственно о правительстве Подмосковья или это будут структуры, которые как-либо связаны с его руководством.