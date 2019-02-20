Костин опроверг сообщения о возможной продаже банка «Возрождение»

Группа ВТБ не рассматривает возможность продажи банка «Возрождение». Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

«Нет, он в группе остается», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

15 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ВТБ писал, что банк «Возрождение» может снова сменить собственников. По словам собеседников газеты, рассматриваются разные сценарии. В частности, источники говорили о возможном присоединении «Возрождения» к находящемуся под контролем ВТБ Почта Банку, продаже властям Московской области или рыночному инвестору».

ВТБ закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение», принадлежавшего братьям Ананьевым, в октябре 2018 года. Позднее ВТБ увеличил свою долю в банке «Возрождение» до 96,3%.

