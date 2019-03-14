Мультфильм «Королевский корги» получил прокатное удостоверение

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение бельгийскому мультфильму «Королевский корги», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Прокатное удостоверение было выдано сегодня представителю компании «Вольга». Картина выйдет в прокат 21 марта 2019 года с возрастным рейтингом 6+», — пояснили в Минкультуры.

Ранее ведомство отказалось выдать компании «Вольга» удостоверение на прокат мультфильма с 7 марта, поскольку на эту дату была назначена премьера мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра», совместное производство России, Чехии и Бельгии. Согласно постановлению правительства зарубежной ленте может быть отказано в выдаче удостоверения на определенную дату, если на нее запланирован выход похожего отечественного проекта. Ведомство предложило перенести премьеру бельгийской ленты на альтернативные даты — 21 марта или 4 апреля.

После отказа «Королевскому корги» Ассоциация владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс», которые контролируют около 60% продаж билетов, отказались показывать мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра». Из-за этого картина в первые выходные после премьеры собрала только 15 млн руб.