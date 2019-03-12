Владелец «Петелинки» заинтересовался покупкой производителя индейки

Группа «Черкизово» рассматривает возможность покупки одного из крупнейших в стране производителей мяса индейки — группы «Евродон», подконтрольной сейчас госкорпорации «ВЭБ.РФ»

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Группа «Черкизово» (владелец брендов «Петелинка», «Моссельпром», «Мясная губерния») рассматривает возможность покупки одного из крупнейших в России производителей индейки — группы «Евродон». Об этом РБК сообщили два источника: близкий к «Черкизово» и знакомый с ходом переговоров. Об интересе «Черкизово» к «Евродону» со ссылкой на свои источники сообщил и «Интерфакс».

Сейчас «Евродон» находится под управлением госкорпорации «ВЭБ.РФ» — она получила контроль над предприятиями группы, которые ранее принадлежали ее основателю Вадиму Ванееву, в июле 2017 года.

Представитель «Черкизово» отказался от комментариев. В ВЭБ.РФ не комментируют переговоры по продаже «Евродона», но и не опровергают, что имеют «несколько предложений, над которыми работают [их] специалисты и финансовые консультанты». В ближайшее время консультанты должны завершить предварительную оценку предприятий, входящих в группу «Евродон», уточнили в ВЭБ.РФ.

Заявки на покупку госкорпорация может начать принимать 14 марта, уточняет один из собеседников РБК.