В Crispian заявили об отсутствии планов продавать долю в «Норникеле»

В Crispian заявили об отсутствии планов продавать долю в «Норникеле»

Компания Crispian Investments, реализовавшая на рынке 1,7% акций «Норникеля», пока не планирует дальше продавать свой пакет. Об этом заявил один из ее бенефициаров Александр Абрамов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«Пока не собираемся», — сказал Абрамов.

Накануне стало известно, что Crispian Investments, контролируемая Романом Абрамовичем, Абрамовым и Александром Фроловым, продала на Мосбирже 1,7% «Норникеля». Большую часть выставленного на продажу пакета (39%) приобрели британские инвесторы, на долю российских пришлось около 33%. Объем размещения составил около $551 млн. До этого доля Crispian в «Норникеле» составляла 6,4%.

О том, что Crispian намерена продать 1,25% «Норникеля», РБК со ссылкой на источники писал 12 марта.